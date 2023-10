Il sito TimValue cambia logo, troppo simile al brand Telecom

TimValue, l'iniziativa promossa da Alessandro Barnaba in partnership con Stefano Siragusa, aveva scelto per rendere riconoscibile il suo nome un logo molto, troppo simile a quello storico di Telecom Italia, tre onde, il tricolore e in fondo la dicitura 'Italia'. La società, che ha usato quel marchio dal 2003 al 2016 e lo ha registrato all'Ufficio Brevetti e Marchi deve essersene accorta e ora sul sito TimValue è cambiata la grafica. Il marchio che Tim (allora Telecom Italia) aveva scelto alla sua nascita, nel 1994 era la stilizzazione del tetragramma, quattro righe musicali usate per riprodurre le note del canto gregoriano; evocava un'onda vocale e simboleggiava i cavi del telefono. Nei primi mesi del 2003 il brand viene ritoccato, si passa a un trigramma (tre onde al posto di quattro), dalla forma più morbida e il font del testo passa dal carattere Univers Bold Italic al Meta, più leggibile e dall'aspetto più moderno. Nel 2016 l'ultima e più grande operazione di rinnovamento, insieme al riassetto di tutte le attività, mobile e fisso, sotto il nome Tim: sembra il trigamma base dell'I Ching, il sacro Libro dei mutamenti cinese, e nelle tre onde si inserisce la T.