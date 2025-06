Il robotaxi di Tesla al debutto oggi ad Austin

Tesla inizierà oggi ad offrire il servizio di robotaxi partendo da Austin, in Texas. Il lancio arriva subito dopo la decisione di Musk di tornare a concentrarsi sulle sue iniziative imprenditoriali dopo il controverso periodo passato nell'amministrazione Trump.

Il modello prescelto per il debutto del servizio è il Suv Model Y. Il Cybercab, inizialmente indicato come veicolo più adatto, è infatti ancora in fase di sviluppo e non arriverà sul mercato prima del 2026.

Tesla ha visto i profitti crollare del 71% nel primo trimestre a causa delle scarse vendite in diversi mercati. Un andamento che Musk punta ora ad invertire. Scegliendo Austin per il lancio dei robotaxi, il miliardario ha volutamente optato per uno stato americano noto per il suo approccio alla regolamentazione favorevole alle aziende.

Musk aveva inizialmente pianificato il lancio per il 12 giugno, prima di ritrattare, affermando di essere "super paranoico" in materia di sicurezza. "Vogliamo procedere con calma, deliberatamente", ha dichiarato Musk in un'intervista del 20 maggio alla Cnbc, comunicando all'emittente che Tesla avrebbe probabilmente gestito solo 10 veicoli autonomi nella prima settimana. Il numero salirà a circa 1.000 "entro pochi mesi. E poi ci espanderemo ad altre città... San Francisco, Los Angeles, San Antonio", ha sottolineato.

Il lancio del robotaxi di Tesla arriva molto dopo quella di Waymo, già attiva il altre città statunitensi come San Francisco.