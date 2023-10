Il rendimento del treasury oltre il 5%,ai massimi dal 2007

Il rendimento del treasury a dieci anni sale oltre il 5% (5,008%), ai massimi dal 2007. Il tasso del decennale statunitense registra un aumento di dieci punti base. In tensione anche i titoli di Stato europei con il tasso del decennale italiano che sale di 2 punti al 4,94%. In aumento il bund tedesco che guadagna sei punti base al 2,94%. In controtendenza solamente la Grecia che è stabile al 4,34 per cento.