Il prezzo dell'oro resta vicino a livelli record, a 3650 dollari

Il prezzo dell'oro continua a viaggiare sui mercati vicino ai livelli record toccati martedì, a seguito dell'aumento delle probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Il metallo con consegna immmediata scambia a 3650 dollari l'oncia (+0,5%) dopo il picco di 3674 toccato martedì scorso e portando il guadagno settimanale a +2% e quello da inizio anno a +40%. Forti acquisti anche per l'argento (+1,26% a 42,08 dollari)
Venerdì 12 Settembre 2025
Ultima oraIl prezzo dell'oro resta vicino a livelli record, a 3650 dollari