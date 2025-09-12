Il prezzo dell'oro resta vicino a livelli record, a 3650 dollari

Venerdì 12 Settembre 2025

Beppe Boni
12 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Metallo ha guadagnato il 2% in settimana

Il prezzo dell'oro continua a viaggiare sui mercati vicino ai livelli record toccati martedì, a seguito dell'aumento delle probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Il metallo con consegna immmediata scambia a 3650 dollari l'oncia (+0,5%) dopo il picco di 3674 toccato martedì scorso e portando il guadagno settimanale a +2% e quello da inizio anno a +40%. Forti acquisti anche per l'argento (+1,26% a 42,08 dollari)

© Riproduzione riservata