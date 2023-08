Il prezzo della benzina stabile a 2,021 euro in autostrada

Resta stabile il prezzo medio della benzina sulla rete autostradale in modalità self dove si attesta a 2,021 euro al litro. Per il gasolio lieve ritocco a 1,934 euro al litro (da 1,935 euro del weekend). Il livello dei prezzi emerge dall'aggiornamento quotidiano del ministero delle Imprese e del made in Italy. Per il Gpl servito si segnala una media a 0,843 euro, per il metano a 1,526 euro. Tra le regioni, sulla rete stradale la benzina più cara in modalità self è ancora in Basilicata a 1,974 euro al litro, mentre costa meno nelle Marche a 1,927 euro. Tocca 1,989 euro al litro la verde nella provincia di Bolzano. E' invece in Calabria e in Sardegna il prezzo medio del gasolio self più alto a 1,877 euro al litro, contro 1,827 euro nelle Marche; al top a 1,895 euro al litro nella provincia di Bolzano.