Il prezzo della benzina sale ancora, servito a 2,1 euro al litro

Salgono ancora i prezzi della benzina con il servito che raggiunge i 2,1 euro al litro: secondo le elaborazioni di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 6 settembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,966 euro al litro (1,962 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,953 e 1,976 euro al litro (no logo 1,951). Il prezzo medio praticato del diesel self è di 1,871 euro al litro (rispetto a 1,866), con le compagnie tra 1,859 e 1,886 euro al litro (no logo 1,857). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,100 euro al litro (2,098 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,035 e 2,176 euro al litro (no logo 2,003). La media del diesel servito è 2,008 euro al litro (prima 2,004), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,944 e 2,076 euro al litro (no logo 1,910). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,711 e 0,742 euro al litro (no logo 0,695). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,390 e 1,478 euro al litro (no logo 1,393).