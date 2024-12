Sale ancora il prezzo del petrolio dopo la chiusura in rialzo dei ieri sera. Alla vigilia del vertice Opec che domani dovrebbe trovare un accordo sulle quote di produzione, il contratto sul Wti americano per gennaio sale dello 0,27% a 70,13 dollari al barile. Andamento simile per il Brent con consegna a febbraio: sulla piazza di Londra guadagna lo 0,31% a 73,85 dollari.