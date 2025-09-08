Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
  In rialzo anche il Wti verso 63 dollari al barile

Il prezzo del petrolio sale dopo l'Opec, Brent a 66,5 dollari

In rialzo anche il Wti verso 63 dollari al barile

In rialzo anche il Wti verso 63 dollari al barile

In rialzo anche il Wti verso 63 dollari al barile

Sale questa mattina il prezzo del petrolio, dopo che l'Opec+ ha deciso di aumentare ancora una volta la produzione, ma ad un ritmo modesto. Recuperando le perdite della scorsa settimana, il future sul Brent per novembre segna un rialzo dell'1,53% a 66,50 dollari al barile, mentre il Wti per ottobre sale dell'1,47% a 62,78 dollari.

Gli operatori si aspettavano una pausa nella strategia del cartello, ma l'Opec+ ha optato invece - in una riunione di 11 minuti - per proseguire con gli aumenti di produzione, anche se a ritmi inferiori rispetto a quanto inizialmente previsti.

