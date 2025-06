Il prezzo del petrolio è fluttuante con i mercati in attesa di capire le prossime mosse del presidente Usa Donald Trump nel conflitto tra Israele e Iran. Il Brent è stabile a 76,73 dollari al barile, dopo aver perso fino all'1,3%. Il Wti con consegna a giugno guadagna lo 0,3% a 75,40 dollari. I prezzi del greggio questa settimana si sono mossi in un range di circa 8 dollari, con la volatilità in aumento.