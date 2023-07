Il prezzo del grano risale, il tenero su massimi fine giugno

Prezzo del grano in rialzo, dopo i cali dei giorni precedenti in scia allo stop della Russia all'accordo con l'Ucraina. Il duro viene scambiato a 843 dollari per ogni singola unità contrattuale da 5mila staia, con un rialzo dell'1,96%, mentre quello tenero guadagna il 3,91% a 696 dollari ed è sui massimi di fine giugno.