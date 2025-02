Il prezzo del gas scende a 55 euro, si guarda a mosse Ue

Il prezzo del gas è in netto con le ipotesi che la Ue valuta un tetto temporaneo al prezzo del gas per contrastare i livelli record raggiunti rispetto agli Usa. Sotto i riflettori anche le mosse di Trump per concludere la guerra in Ucraina da parte della Russia. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 4,1% a 55,4 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra un aumento complessivo del 13,3 per cento.