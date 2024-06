Il prezzo del gas resiste sopra i 35 euro al Ttf di Amsterdam

Resiste sopra la soglia dei 35 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio cedono lo 0,6% a 35,13 euro al MWh. Crescono intanto le scorte in Europa oltre quota 840,59 Twh a fronte di un consumo annuo di 3.760 Twh e con un indice di riempimento del 74%. In Germania sono al 77,6% a 190,52 TWh, contro gli 888,83 di consumo annuo e in Italia l 79,27% a 158,6 TWh, contro i 750,6 TWh di consumo annuo.