Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero 22 settembreIsraele GazaFunerali KirkIntervista Minniti
Acquista il giornale
Ultima oraIl prezzo del gas italiano in rialzo a 35,16 euro a Mwh
22 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Il prezzo del gas italiano in rialzo a 35,16 euro a Mwh

Il prezzo del gas italiano in rialzo a 35,16 euro a Mwh

Gme, sale rispetto a 33,53 euro/MWh di ieri

Gme, sale rispetto a 33,53 euro/MWh di ieri

Gme, sale rispetto a 33,53 euro/MWh di ieri

Sale il prezzo del gas in Italia. Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 22 settembre è pari a 35,16 euro a Megawattora, in rialzo rispetto al 21 settembre attestatosi 33,53 euro/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei mercati energetici (Gme), fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata