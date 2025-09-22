Il prezzo del gas italiano in rialzo a 35,16 euro a Mwh

Sale il prezzo del gas in Italia. Il valore dell'indice Igi (Italian gas index) per il 22 settembre è pari a 35,16 euro a Megawattora, in rialzo rispetto al 21 settembre attestatosi 33,53 euro/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei mercati energetici (Gme), fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.