Il prezzo del gas chiude in calo, con l'aumento in Europa delle importazioni di Gnl e mentre si guarda ai livelli degli stoccaggi. Le importazioni di Gnl hanno raggiunto, secondo gli analisti di Bloomberg, il massimo delle ultime dieci settimane. Ad Amsterdam le quotazioni del gas concludono la seduta in calo del 2,7% a 34,64 euro al megawattora.