Il prezzo del gas chiude in calo a 42,6 euro, dopo un avvio con un picco ad oltre 45 euro al megawattora. Ad innescare l'iniziale slancio il bombardamento ad una stazione di pompaggio nella regione russa del Kursk che faceva parte di un collegamento inattivo, che fino a poco tempo fa trasportava carburante in Europa. I contratti Ttf a fine giornata ad Amsterdam, mercato di riferimento, lasciano lo 0,58 per cento.