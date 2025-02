Avvio in calo per il prezzo del gas che scende sotto la soglia dei 50 euro. Sotto i riflettori le mosse degli Stati Uniti per la pace tra Russia e Ucraina. Si guarda anche all'andamento delle temperature ed al livello degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,7% a 49,82 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra un rialzo complessivo dell'1,96 per cento.