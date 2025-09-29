Il Polo Wealth Management di Intesa Sanpaolo a 909 miliardi

Il polo del Wealth Management di Intesa Sanpaolo, che unisce fabbriche prodotto con reti di consulenti finanziari e private banker, gestisce attualmente 909 miliardi della clientela. E' quanto emerso nel corso della conferenza stampa sui risultati del primo semestre 2025, progetti e strategie delle wealth management divisions di Intesa Sanpaolo.

La divisione è uno dei motori di crescita identificati negli ultimi 10 anni dal ceo Carlo Messina. I manager del gruppo hanno approfondito il mondo della consulenza finanziaria e del private banking, le attività assicurative e il risparmio gestito del Gruppo Intesa Sanpaolo alla luce degli attuali trend demografici, sociali ed economici, in particolare esaminando l'evoluzione del risparmio privato, quale elemento distintivo nell'economia italiana.

Assicurazione, consulenza e gestione del risparmio contribuiscono per il 42% al risultato corrente lordo di Intesa Sanpaolo, considerando anche la quota di Banca dei Territori. Per quanto riguarda Intesa Sanpaolo Assicurazioni i ricavi di gestione si attestano a 918 milioni. La "leadership nel mercato assicurativo in Italia nei settori Vita, Fondi Pensione Aperti e in particolar modo Protezione, dove il segmento Non Motor ha registrato una crescita costante dal 2014 a oggi del 22%".

"Oggi le divisioni asset management, insurance e private banking di Intesa Sanpaolo si posizionano al meglio per affrontare i nuovi trend di mercato", afferma Tommaso Corcos, responsabile wealth management divisions di Intesa Sanpaolo.