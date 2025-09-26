Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuMattarella FlotillaAerei Nato RussiaDroni russiMondiali volley 2025Tale e Quale show
Acquista il giornale
Ultima oraIl nobel 't Hooft apre il forum sull'innovazione ComoLake 2025
26 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Il nobel 't Hooft apre il forum sull'innovazione ComoLake 2025

Il nobel 't Hooft apre il forum sull'innovazione ComoLake 2025

Il 14-17 ottobre a Comolake 2025 dialogo su futuro innovazione

Il 14-17 ottobre a Comolake 2025 dialogo su futuro innovazione

Il 14-17 ottobre a Comolake 2025 dialogo su futuro innovazione

Sarà il Nobel per la Fisica Gerardus 't Hooft ad aprire i lavori del Digital Innovation Forum - ComoLake 2025, il palcoscenico internazionale per l'innovazione digitale in programma dal 14 al 17 ottobre a Villa Erba di Cernobbio. L'evento, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale Ets e organizzato da Micromegas Comunicazione, riunirà leader da oltre 15 Paesi per discutere di intelligenza artificiale, quantum computing, sanità digitale, mobilità sostenibile, reti e infrastrutture, energia, fintech e pubblica amministrazione.

Tra i primi ospiti confermati anche Thibault Damour, Gian Francesco Giudice del Cern, Luciano Maiani, Mariafelice De Laurentis e Marc Mézard. Il forum prevede sei sessioni plenarie, quindici di approfondimento e una giornata dedicata a ottanta startup innovative, mentre il 16 ottobre saranno consegnati i ComoLake Awards ai progetti di eccellenza nella trasformazione digitale.

Sul palco sono attesi ministri, rappresentanti di agenzie governative e sovranazionali, ceo e imprenditori innovativi, con l'obiettivo di costruire un dialogo ad ampio raggio sulle politiche e sulle strategie che accompagneranno la transizione digitale europea. I lavori saranno trasmessi anche sul nuovo Digital Innovation Channel, con dirette streaming e contenuti on demand.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Intelligenza artificiale