Lunedì 13 Ottobre 2025

Ultima oraIl Nobel per l'economia ad Aghion, Howitt e Mokyr
13 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Il Nobel per l'economia ad Aghion, Howitt e Mokyr

Il premio 2025 dedicato a 'creazione e distruzione'

Il premio Nobel per l'economia 2025, dedicato quest'anno a "creazione e distruzione", va al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e all'israeliano Joel Mokyr. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze economiche, spiegando che la scelta di Mokyr riconosce "l'aver identificato i prerequisiti per una crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico". Ad Aghion e Howitt sono riconosciuti gli studi "nella teoria della crescita attraverso la distruzione creativa".

