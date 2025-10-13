Il Nobel per l'economia ad Aghion, Howitt e Mokyr

Il premio Nobel per l'economia 2025, dedicato quest'anno a "creazione e distruzione", va al francese Philippe Aghion, al canadese Peter Howitt e all'israeliano Joel Mokyr. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze economiche, spiegando che la scelta di Mokyr riconosce "l'aver identificato i prerequisiti per una crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico". Ad Aghion e Howitt sono riconosciuti gli studi "nella teoria della crescita attraverso la distruzione creativa".