Venerdì 19 Settembre 2025

Il mondo del turismo piange Alberto Corti
20 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Il mondo del turismo piange Alberto Corti

Responsabile Turismo Confcommercio, ha lavorato fino all'ultimo

Il mondo del turismo italiano piange Alberto Corti, morto questa mattina a 61 anni. Colonna portante del sistema di rappresentanza di impresa nel settore, stimato e ascoltato ben oltre i confini delle organizzazioni per le quali ha lavorato, sempre disponibile con tutti i colleghi, Corti ha continuato lavorare con la passione, la competenza e la dedizione che lo contraddistinguevano sino all'ultimo giorno.

Nato a Milano nel 1964 e laureato in Economia e Commercio alla Bocconi nel 1988, aveva mosso i primi passi come responsabile del centro studi Fiavet, per poi farsi valere ai vertici di importanti aziende, come direttore commerciale della Buon Viaggi Network Spa dal 1993 al 1995 e direttore marketing di Univergomma Spa dal 1995 al 1999. Dal 1999 al 2002 è stato coordinatore della segreteria nazionale della Fiavet e, successivamente, - dal 2002 al 2008 - ha assunto la carica di direttore generale di Astoi Confindustria.

A maggio 2008 il ritorno nel sistema Confcommercio, come direttore generale di Federviaggio Fto, sino a ottobre 2013, quando è stato nominato responsabile nazionale del settore turismo, carica che ha continuato a esercitare fino ad oggi. Fu lui ad aver avviato un Osservatorio di ricerca che ha fatto scuola ed è tuttora ineguagliato.

