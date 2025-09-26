Il mito della Vespa in mostra a Cuneo il 4 e 5 ottobre

Venerdì 26 Settembre 2025

26 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA

Confindustria ospita l'esibizione di 29 modelli originali

Non un semplice mezzo di trasporto, ma un emblema dell'italianità nel mondo e della rinascita del Paese nel secondo dopoguerra. Confindustria Cuneo rende omaggio alla Vespa, un vero e proprio mito italiano delle due ruote.

Sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle 9 alle 18, nel parco Amilcare Merlo, presso la sede confindustriale, si potranno ammirare 29 modelli originali di Vespa, che coprono oltre trent'anni di storia. L'iniziativa è realizzata con il supporto della Camera di commercio di Cuneo e in collaborazione del Vespa Club Cuneo e Ruote d'epoca di Cherasco.

Si tratta di un nuovo omaggio al mondo dei motori dopo le precedenti esposizioni dedicate a "Le 175cc, moto che hanno segnato un'epoca", "Vincenzo Lancia: quando l'ingegneria incontra il design" e "50cc: le due ruote che hanno messo in moto l'Italia".

