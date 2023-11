Il Mit convoca i sindacati alle 18 sullo sciopero

Il Mit guidato da Matteo Salvini haconvocato per oggi i sindacati coinvolti nello sciopero del 17 novembre, alla luce del mancato accordo dopo l'intervento del Garante e della mancata risposta alla lettera ufficiale del dicastero con invito a desistere. I sindacati sono attesi alle 18. Così una nota del Mit. "Non sono venute meno le ragioni dello sciopero che continuiamo a considerare sciopero generale nazionale". Così Cgil e Uil rispondono alla lettera del Mit, che le invita a rivedere lo sciopero, ricordando di aver inviato alla Commissione di garanzia l'esclusione del trasporto aereo "con senso di responsabilità" e che le modalità di astensione "sono state previste garantendo servizi minimi e ogni altra garanzia che non faccia venir meno il diritto alla mobilità dei cittadini come la stessa legge prevede".