Il Mef colloca 10 miliardi di Btp a 3-7-15-30 anni

Il Tesoro ha collocato in asta 10 miliardi di Btp con scadenze a 3-7-15 e 30 anni avendo registrato una domanda complessiva molto positiva per tutte le differenti tipologie di bondo. Il rendimento del titolo triennale è salito di 25 punti base quello per il titolo a sette anni di 14 punti base. Nel dettaglio sono stati assegnati 4,5 miliardi di titoli a 3 anni, 3 miliardi a 7 anni e 1,250 miliardi ciascuno per le scadenze a 15 e 30 anni.