Il lusso certifica la parità di genere,Gucci la prima in Ita

Gucci è la prima realtà del lusso in Italia ad ottenere la Certificazione della parità di genere, prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il riconoscimento, ottenuto a seguito di un processo di valutazione volontaria certificato da Bureau Veritas, precisa una nota, coincide con la presentazione dell'edizione 2022 del Gucci Equilibrium Impact Report, che riassume gli impegni, i progressi e le azioni intraprese dalla Maison Fiorentina per generare un cambiamento positivo per le persone e per il pianeta. Concretamente significa aver raggiunto nel 2022 che il 57% di donne abbia ruoli manageriali e il 63,1% di dipendenti siano donne. "Questo traguardo, raggiunto in anticipo rispetto ai trend europei e per primi nel settore del lusso in Italia, riafferma con forza il nostro impegno per una cultura che valorizza l'equità, l'inclusività e il rispetto - commenta Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci - Attraverso azioni concrete come l'impiego di tecnologie innovative per eliminare i bias nella selezione, colmare il gap salariale, implementare politiche di congedo parentale, favorire una maggiore presenza femminile in ruoli di leadership, e programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sosteniamo il cambiamento e promuoviamo la trasformazione culturale nell'industria della moda e del lusso a livello mondiale e continueremo a farlo." "Il percorso di Gucci per la parità di genere è un impegno continuo che trae origine dal rispetto" - conclude Bizzarri