Con ricadute positive per alloggio, shopping, ristorazione, trasporti il lungo weekend per il Gran Premio di Formula 1 di Monza vale 178 milioni di indotto. Sono stime dell'Ufficio studi di Confcommercio Milano, Lodi Monza e Brianza. Le ricadute positive sono distribuite in maniera omogenea tra le voci "alloggio" (33% della spesa totale, 59 milioni di euro) e "shopping" (30% della spesa totale, 53,6 milioni). La ristorazione rappresenta il 16% della spesa totale pari a 28,6 milioni, seguita dai biglietti di ingresso (15% della spesa turistica pari a 26,8 milioni) e da trasporti e parcheggio (6% della spesa totale pari a 10,7 milioni). Secondo lo studio l'indotto turistico del Gran Premio d'Italia di F1, con circa 300 mila visitatori attesi, porta benefici, oltre alla Brianza, a un'ampia parte di territorio lombardo, a partire dall'area metropolitana di Milano. Il 51% della spesa turistica, pari a 91,6 milioni rimane nella provincia di Monza e Brianza, il 30% (54,5 milioni) ricadrà nella città metropolitana di Milano, l'11% (19,4 milioni) nella provincia di Como, il 7% si distribuirà tra Lecco e le altre province lombarde.