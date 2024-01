Il governo dà il via libera alla cessione della rete di Tim a Kkr

Tim ha annunciato di aver ottenuto l'approvazione del governo per la vendita di Netco, la società di rete, a Kkr, in conformità alla normativa sul golden power. Secondo una nota, il provvedimento autorizzativo, emesso dal Consiglio dei Ministri, ha adottato solo prescrizioni come forma di esercizio dei poteri speciali e ha accolto gli impegni presentati durante il processo. Tim spiega che questi impegni sono stati considerati pienamente adeguati dal governo per garantire la protezione degli interessi strategici legati agli asset oggetto dell'operazione.