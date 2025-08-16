Sabato 16 Agosto 2025

16 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Il gas sui minimi dall'aprile del 2024 al Ttf di Amsterdam

Il mercato scommette su una riduzione delle sanzioni alla Russia

Il mercato scommette su una riduzione delle sanzioni alla Russia

Il mercato scommette su una riduzione delle sanzioni alla Russia

Il gas naturale ha toccato i minimi dall'aprile del 2024 sulla Piazza Ttf di Amsterdam in concomitanza con il vertice di Anchorage tra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin. Le attese per un ammorbidimento delle sanzioni alla Russia ha fatto scendere le quotazioni del gas naturale fino a 31,03 euro al MWh, valore che, in chiusura di seduta, non veniva toccato dal 5 aprile dello scorso anno.

Prosegue intanto la corsa agli stoccaggi, con le riserve di gas dell'Ue poco sotto il 73% a 829,11 TWh. L'anno scorso di questi tempi le scorte erano già sopra i mille TWh, ma nel 2024 non vi fu la coda lunga dell'inverno registrata la scorsa primavera e l'assenza di vento nel Nord Europa, che ha reso necessario un maggior ricorso al termoelettrico.

Più in linea con il 2024 è l'Italia, primo Paese per scorte, che è all'84,52% a 171,16 TWh, contro i 180 registrati a metà agosto nel 2024. Ancora indietro rispetto alla norma la Germania, penalizzata dai maggiori consumi primaverili e dalla frammentazione degli stoccaggi, in mano a 27 operatori diversi contro i 2 italiani (Snam, con oltre 167 TWh e Itg con poco più di 3). Le scorte tedesche sono oggi pari al 65,73% a 163,5 TWh, contro i 230 di una anno fa.

