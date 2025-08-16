Il gas sui minimi dall'aprile del 2024 al Ttf di Amsterdam

Il gas naturale ha toccato i minimi dall'aprile del 2024 sulla Piazza Ttf di Amsterdam in concomitanza con il vertice di Anchorage tra il presidente Usa Donald Trump e l'omologo russo Vladimir Putin. Le attese per un ammorbidimento delle sanzioni alla Russia ha fatto scendere le quotazioni del gas naturale fino a 31,03 euro al MWh, valore che, in chiusura di seduta, non veniva toccato dal 5 aprile dello scorso anno.

Prosegue intanto la corsa agli stoccaggi, con le riserve di gas dell'Ue poco sotto il 73% a 829,11 TWh. L'anno scorso di questi tempi le scorte erano già sopra i mille TWh, ma nel 2024 non vi fu la coda lunga dell'inverno registrata la scorsa primavera e l'assenza di vento nel Nord Europa, che ha reso necessario un maggior ricorso al termoelettrico.

Più in linea con il 2024 è l'Italia, primo Paese per scorte, che è all'84,52% a 171,16 TWh, contro i 180 registrati a metà agosto nel 2024. Ancora indietro rispetto alla norma la Germania, penalizzata dai maggiori consumi primaverili e dalla frammentazione degli stoccaggi, in mano a 27 operatori diversi contro i 2 italiani (Snam, con oltre 167 TWh e Itg con poco più di 3). Le scorte tedesche sono oggi pari al 65,73% a 163,5 TWh, contro i 230 di una anno fa.