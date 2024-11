Si conferma in rialzo il rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di dicembre guadagnano l'1,1% a 39,6 euro al MWh. Tra le cause del rialzo viene indicato il balzo del greggio in concomitanza con l'assenza di vento nel Nord Europa, circostanza che richiede un maggior ricorso al termoelettrico per il venir meno dell'apporto dei campi eolici.