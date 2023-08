Il gas si conferma in calo sotto ai 38 euro al Ttf di Amsterdam

Si conferma in calo sotto ai 38 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo una mattinata nervosa a seguito delle tensioni sindacali negli impianti di liquefazione in Australia. I contratti future sul mese di settembre cedono il 2,5% a 37,84 euro al MWh. Secondo gli analisti di Bloomberg un possibile sciopero dei lavoratori degli impianti di Chevron e Woodside Energy Group, in caso di fallimento dell'incontro tra l'azienda e i sindacati del prossimo 23 agosto, potrebbe fermare fino al 10% del traffico mondiale di Gnl secondo gli analisti di Bloomberg.