Il gas sfiora i 37 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam

Prosegue il rialzo del gas sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove i contratti future sul mese di ottobre sfiorano quota 37 euro al MWh, con un rialzo dell'1,32% a 36,96 euro. Sulle quotazioni pesano la prima ondata di freddo autunnale e i conseguenti rischi di tempeste sul golfo del Messico. Le temperature minime sono previste in calo a 5,5 gradi a Londra e 6,5 gradi a Francoforte, mentre le scorte Ue si mantengono su livelli record per il periodo, con 1.063 TWh stoccati, par al 92,85% della capacità complessiva e a oltre il 28% del fabbisogno medio annuo di oltre 3.760 TWh. In Germania le scorte sono al 95,4% a 239,56 TWh, su un fabbisogno annuo di 888,88 TWh e in Italia sono al 96,63% a 187,33 TWh, su un fabbisogno annuo di 750,6 TWh.