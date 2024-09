Prosegue in calo la seduta del gas naturale al mercato Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di ottobre cedono lo 0,71% a 35,96 euro al MWh. Nei prossimi giorni sono previste in Europa temperature al di sotto della media stagionale, che saranno però seguite da un periodo più caldo. Prosegue intanto la manutenzione di un impianto in Norvegia, con flussi ridotti verso la Germania.