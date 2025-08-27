Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Ultima oraIl gas scende sotto i 33 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam
27 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Il gas scende sotto i 33 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Per la prima volta dallo scorso 21/8, previsti minori consumi

Per la prima volta dallo scorso 21/8, previsti minori consumi

Per la prima volta dallo scorso 21/8, previsti minori consumi

Scende sotto quota 33 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, per la prima volta dallo scorso 21 agosto. I contratti future sul mese di settembre cedono il 2,3% a 32,7 euro al MWh con i minori consumi previsti in Europa nelle prossime due settimane. Le perturbazioni atlantiche lasciano presagire una maggior capacità di generazione dei campi eolici fino al 14% sopra le media del periodo, con un minor ricorso al termoelettrico.

