Il gas scende sotto i 33 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Scende sotto quota 33 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, per la prima volta dallo scorso 21 agosto. I contratti future sul mese di settembre cedono il 2,3% a 32,7 euro al MWh con i minori consumi previsti in Europa nelle prossime due settimane. Le perturbazioni atlantiche lasciano presagire una maggior capacità di generazione dei campi eolici fino al 14% sopra le media del periodo, con un minor ricorso al termoelettrico.
Mercoledì 27 Agosto 2025
