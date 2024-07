Il gas scende a 33,5 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam

Inverte la rotta il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto cedono l'1,1% a 33,5 euro al MWh. Dopo i timori della vigilia sugli approvvigionamenti in Europa di gas naturale liquefatto (Gnl) per l'ondata di calore che ha colpito l'Asia, emerge che gran parte del fabbisogno di Gnl è coperto proprio dalla Russia, che invece ha assunto un ruolo marginale nelle consegne via gasdotto.