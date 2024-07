Il gas risale sopra i 33,6 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Prosegue la corsa del gas dopo un avvio in ribasso sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto guadagnano il 3,51% a 33,62 euro al MWh per i timori sugli approvvigionamenti di gasa liquefatto (Gnl) in Europa a seguito dell'ondata di calore che avvolge l'Asia. Le temperature elevate registrate nel continente accrescono infatti la domanda di metano per la produzione di energia elettrica necessaria per alimentare gli impianti di condizionamento.