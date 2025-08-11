Il gas prosegue in rialzo sotto i 33 euro al Ttf di Amsterdam

Prosegue in rialzo il gas naturale sotto quota 33 euro al Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di settembre guadagnano lo 0,88% a 32,73 euro al MWh, complice il clima caldo che caratterizza l'Europa meridionale. Un incremento della domanda legato al maggior consumo di energia elettrica per alimentare gli impianti di climatizzazione frena infatti il riempimento delle scorte Ue, che al momento superano il 71,6% a 813,1 TWh, contro i quasi mille TWh dell'analogo periodo del 224. In testa l'Italia con l'83,21% di capacità impiegata e 168,52 TWh, contro i 177,7 TWh di un anno fa. Segue la Germania con il 64,23% a 159,4 TWh a fronte dei 230 TWh dell'11 agosto del 2024.
Lunedì 11 Agosto 2025
Ultima oraIl gas prosegue in rialzo sotto i 33 euro al Ttf di Amsterdam