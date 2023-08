Il gas procede in rialzo a 34 euro al MWh ad Amsterdam

Procede in rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, nonostante l'accordo sindacale con Woodside Energy in Australia. I contratti future sul mese di settembre guadagnano il 6,46% a 34 euro al MWh mentre i sindacato Offshore Alliance (Oa) ha raggiunto un accordo di massima con Woodside Energy, scongiurando per ora gli scioperi annunciati nelle piattaforme di liquefazione del gas naturale. Sulla base dell'intesa il sindacato si è impegnato a non proclamare nessuno sciopero fino al voto dei lavoratori sull'accordo. In caso di proteste verrebbe bloccato il 10% circa della produzione mondiale di Gnl, il gas naturale liquefatto.