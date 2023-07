Il gas in rialzo a 28,93 euro al MWh, ma sotto ai massimi

Si conferma in rialzo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam a metà seduta. I contratti future sul mese di agosto guadagnano il 2,74% a 28,93 euro al MWh. Un dato al di sotto dei massimi raggiunti nella mattinata,, quando il rialzo è stato pari al 3,5% a 29,15 euro al MWh. In crescita anche le quotazioni a Londra, con un rialzo del 3,08% a 73 penny per unità termica britannica.