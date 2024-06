Il gas gira in calo a 34,65 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

Gira in calo il gas naturale al traguardo di metà seduta sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio cedono il 2% a 34,65 euro al Mwh. Sulle quotazioni influisce la normalizzazione degli approvvigionamenti sia dalla Norvegia che dalla Russia attraverso l'Ucraina. Si è normalizzata inoltre la situazione climatica nel Nord Europa, riducendo i consumi per i riscaldamenti che hanno dovuto funzionare anche nella prima metà di giugno nel Regno Unito, con la Scozia imbiancata di neve dai mille metri in su.