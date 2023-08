Il gas europeo corre, +4% ad Amsterdam

Le quotazioni del gas riprendono a salire, i futures sono scambiati ad Amsterdam in rialzo del 4,5% a 32,46 euro al Mwh dopo che Eon, la utility tedesca, ha avvertito che il mercato è ancora a rischio. "La crisi non è finita" ha detto l'ad Leonhard Birnbaum in un'intervista a Bloomberg Television. In Europa comunque le scorte sono insolitamente elevate e la domanda contenuta, anche se - osservano gli operatori - i ritardi nella manutenzione stagionale della Norvegia potrebbero fornire pressioni al rialzo.I prezzi sono spinti anche dalla riduzion dei flussi di gas naturale liquefatto nella regione mentre la concorrenza con l'Asia aumenta.