Prezzo del gas in sensibile crescita sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a settembre ha chiuso in rialzo del 2,7% a 38,6 euro al Megawattora. Un aumento che comunque resta ancora sotto al picco recente di 39,6 euro toccati lo scorso 12 agosto in chiusura di seduta, con un massimo di giornata a quota 42,9.