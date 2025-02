Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib +0,44%, brillano Campari e Olidata

Verso il cdm martedì, si lavora per portare decreto bollette

Bonus Zes: incentivo per assunzioni di lavoratori over 35 nel Mezzogiorno

Adolfo Urso inaugura la Casa del Made in Italy a Trento per lo sviluppo economico

Ultima ora

Borse europee contrastate: Milano in testa, attesa per il voto in Germania