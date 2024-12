Il gas chiude in forte calo sotto ai 43 euro al Ttf di Amsterdam

Ha chiuso in forte calo sotto quota 43 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di gennaio hanno ceduto il 4,23% a 42,8 euro al MWh, riportandosi ai livelli dello scorso 13 novembre. Sugli scambi pesano le previsioni meteorologiche per la prossima settimana, con temperature superiori alla media stagionale in Europa occidentale. Resta ancora da sciogliere invece il nodo del rinnovo dell'accordo tra Russia e Ucraina per il transito di gas verso l'Europa occidentale, mentre le scorte dell'Ue sono scese all'80,88% a 928,35 TWh. Fanno meglio la Germania (87,1% a 218,99 TWh) e l'Italia (86,27% a 172,59 TWh) i due paesi con la maggior capacità di stoccaggio a livello continentale.