Amplia il calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dove i contratti future sul mese di novembre cedono il 2,25% a 31,3 euro al MWh. Sul ribasso registrato a fine mattinata influiscono il clima più mite e ventoso in Europa, che agevola gli stoccaggi. In particolare la Germania può contare sulla piena funzionalità degli impianti eolici per la generazione di energia elettrica, riducendo sensibilmente il fabbisogno di gas.
Lunedì 27 Ottobre 2025
Il gas amplia il calo ad Amsterdam, effetto vento e clima mite