Il gas amplia il calo, ma resiste sopra i 33 euro ad Amsterdam

Non è colpa di Manganiello
Ultima oraIl gas amplia il calo, ma resiste sopra i 33 euro ad Amsterdam
26 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Sotto osservazione negoziati sull'Ucraina e lavori in Norvegia

Amplia il calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove resiste però sopra quota 33 euro, il livello massimo dello scoro 7 agosto. I contratti future sul mese di settembre cedono l'1,28% a 33,35 euro al MWh. Sotto osservazione i negoziati sull'Ucraina e i lavori di manutenzione straordinaria nell'impianto norvegese di Nyhamna. Dall'inizio della guerra in Ucraina la Norvegia ha preso il posto della Russia come primo fornitore europeo di gas all'Europa.

