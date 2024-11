Il gas aggiorna i massimi da un anno a 46,9 euro (+0,7%)

Seduta in rialzo per il prezzo del gas ad Amsterdam. I future Ttf hanno terminato le contrattazioni in progresso dello 0,75% a 46,9 euro al megawattora, aggiornando i massimi da un anno. La regolarità dei flussi dalla Russia attraverso l'Ucraina ha inizialmente tranquillizzato il mercato, provocando una discesa del prezzo a 45 euro. Nel pomeriggio le quotazioni hanno ripreso quota in scia alle preoccupazioni per un taglio delle forniture russe a causa dell'arbitrato vinto dall'operatore austriaco Omv.