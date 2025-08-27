Il fondo Ppf esce da Prosieben, cede a Mfe il suo 15,68% (2)

Sebbene l'offerta di Mfe abbia ricevuto solo un'accettazione limitata, Ppf non è riuscita ad attrarre un numero sufficiente di azionisti a sostegno dei propri obiettivi - commentano i cechi spiegando l'operazione -. Con oltre il 43% dei diritti di voto di ProSiebenSat.1, la partecipazione azionaria di Mfe è molto probabilmente sufficiente per garantire la maggioranza semplice in ogni assemblea degli azionisti di ProSiebenSat.1. Allo stesso tempo, l'accettazione limitata (della propria offerta, ndr) rende impossibile per Ppf continuare il suo ruolo originale di investitore strategico, collaborando con Mfe su un piano di parità e contribuendo con la sua esperienza nella creazione di piattaforme di trasmissione digitale.

Il fondo sottolinea però il proprio ruolo di "catalizzatore per un significativo miglioramento dei termini dell'offerta di MFE, che ha aumentato in modo significativo la valutazione di ProSiebenSat.1 e creato valore per tutti gli azionisti".

"Nonostante il ritiro di PPF da ProSiebenSat.1, il mercato tedesco rimane fondamentale per la società. Ciò si riflette nella proprietà di Ppf di Vitronic, azienda leader nella tecnologia di visione artificiale, e di Škoda Transportation, importante fornitore di tram e veicoli ferroviari leggeri per le città di tutto il paese. Ppf crede nelle forti opportunità economiche offerte dalla Germania e continuerà il suo impegno a fornire valore agli stakeholder locali e a valutare di conseguenza qualsiasi opportunità di investimento futura" conclude il fondo.