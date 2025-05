Il dollaro si indebolisce sui mercati monetari internazionali dopo il declassamento del debito Usa da parte di Moody's e l'euro ne approfitta. La moneta unica europea parte in netto guadagno e si porta a 1,1195 dollari, in rialzo dello 0,29%. La divisa americana perde lo 0,37% anche rispetto allo yen (a 145,16) ed è in calo sulla sterlina e sul franco svizzero.