Il dividendo Fininvest per i figli Berlusconi sale a 100 milioni

L'assemblea di Fininvest ha deliberato il dividendo per quest'anno che si basa sul bilancio 2024 da distribuire agli azionisti, cioè ai figli del fondatore Silvio Berlusconi: sarà di 100 milioni, contro i 51 dell'anno scorso e i gli identici 100 milioni dell'anno ancora precedente.

Dopo la morte del padre, Marina e Pier Silvio Berlusconi controllano quote paritetiche di Fininvest del 26,5%, arrivando così a coagulare circa il 53% dei diritti di voto, mentre Barbara, Eleonora e Luigi detengono in comune in quote paritarie circa il 47% della holding, con i dividendi che saranno divisi su questa base.

Nel 2024 i ricavi consolidati del gruppo Fininvest sono stati pari a 3.985 milioni, in crescita del 3% rispetto al 2023, con un risultato operativo positivo per 280 milioni di Euro (con un'incidenza sui ricavi del 7%), in crescita del 5,5% rispetto al 2023. Il risultato netto di pertinenza del gruppo è pari a un utile di 263 milioni rispetto all'utile di 252 dell'esercizio 2023, con un incremento del 4,2%.

Il risultato netto della capogruppo Fininvest Spa è pari a un utile di 2,7 milioni. La flessione rispetto all'utile di 101 milioni del 2023 "è riconducibile ad alcune componenti non ricorrenti, come la svalutazione dell'AC Monza e lo stanziamento relativo all'erogazione liberale in favore della Fondazione Ennio Doris, al netto delle quali l'utile 2024 risulterebbe in crescita di oltre il 30% rispetto all'esercizio 2023", sottolinea la società.