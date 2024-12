Il cloud di Aruba ottiene la qualificazione livello 3 dall'Agenzia per la Cybersicurezza

Il cloud di Aruba ottiene la qualificato di livello 3 (Qc3) dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) per trattare i dati strategici della pubblica amministrazione. Lo annuncia il provider bergamasco di servizi 'cloud', che, come spiega il direttore commerciale amministratore delegato Massimo Bandinelli, può "supportare la gestione dei dati strategici della pubblica amministrazione, oltre a quelli ordinari e critici", rafforzando la propria posizione come "player chiave a supporto della sovranità digitale in Italia".