Il 91% degli italiani preoccupato per la situazione economica

Il 91% dei consumatori italiani è preoccupato per la propria condizione economica, l'81% per l'economia del Paese, a partire dagli effetti dell'inflazione. Lo afferma l'Ey future consumer index, aggiungendo che tra le preoccupazioni maggiori vi sono l'aumento dei prezzi di elettricità, gas e acqua (75%), dei prezzi di beni alimentari e i carburanti (73%), e la sanità (62%). Oltre il 50% degli intervistati nei prossimi mesi taglierà gli acquisti di prodotti non essenziali, il 94% farà più attenzione al cibo, non sprecandolo, e oltre il 38% degli italiani pianifica di trascorrere più tempo a casa in futuro. Tra le priorità al primo posto per i consumatori c'è il risparmio, seguito da salute fisica e mentale e sostenibilità, con il il 65% degli italiani che presterà maggiore attenzione all'impatto ambientale legato ai consumi, più attenzione anche al riciclo (56%) e al risparmio di acqua (41%). Tra le categorie in cui si prevede di spendere meno vi sono gli accessori moda (66% degli intervistati), abbigliamento e calzature (53%), giocattoli e gadget (49%), elettronica di consumo (48%), ma anche bellezza e cosmesi (47%), mobili per la casa (43%) e automobili (40%). "Le crescenti tensioni geopolitiche, l'inflazione e le perturbazioni economiche, stanno spingendo i consumatori a rivedere le loro priorità di consumo - commenta Stefano Vittucci, consumer products and retail sector leader di Ey in Italia - prestando maggiore attenzione ai prezzi e focalizzandosi sui beni primari. Infatti oltre il 50% degli italiani dichiara che taglierà gli acquisti di prodotti non essenziali: questo sta indirettamente portando ad azioni più sostenibili, riducendo il cibo e lo spreco alimentare (94%), cercando di riparare le cose piuttosto che sostituirle (75%), prestando più attenzione al riciclo (56%) e al risparmio di acqua (41%). In questo contesto, le aziende si trovano a dover rispondere a una richiesta di prodotti più convenienti e focalizzati su qualità, aspetti salutistici e di sostenibilità", conclude Vittucci.